Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel vazifesi olan egemenlik, bağımsızlık, milletinin güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri kararlılıkla yerine getirdiğini belirterek, "Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük, büyük başarılar elde ettik. Yine aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye’nin bu konularda her türlü açıklamayı yaparak gerçeklerin anlaşılması için gayret gösterdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmak için hazır olduğumuzu söyledik. Dün de bugün de aynı noktadayız. Konuşmalarla, görüşmelerle bu problemlerin çözülebileceğini, bunları çözmek için bize düşen neyse bunlara, diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bir tarafta istikşafi görüşmeler diğer tarafta güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, ayrıca Cumhurbaşkanımızın, NATO Genel Sekreteri ile mutabık kaldığı ayrıştırma usulleri görüşmelerinde var olduğumuzu, bunlara katılmayı arzu ettiğimizi, bunları görüşebileceğimizi söylüyoruz. Fakat maalesef komşumuz bu konuda son derece yavaş, isteksiz fakat diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmakta, gerçekleri saptırmaya devam etmektedir."

"Biz gerginlikten, gerginliğin tırmanmasından yana değiliz. Bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yanayız. Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Gerginliği artıranlar komşumuz, diyalogdan kaçanlar komşumuz. Bütün ellerinden geleni yapıyorlar fakat biz de diyoruz ki tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini çiğnetmeyeceğiz, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini tekrar tekrar dile getiriyoruz."

"CAATSA'nın hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz. Bunun bilinmesi lazım. 1982'lerden itibaren bir hava savunma ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak için çeşitli çalışmalar yapıldı. 90'larda bu çalışmalar yoğunlaştı. Özellikle 2011'de Suriye'deki olaylarla birlikte bu ihtiyacımız arttı. Burada saklı, gizli bir şey yok. Her şey açık. Son derece şeffaf görüşmelerle, konuşmalarla bu tedarik süreci başladı, gerçekleşti. Şu anda muayene ve kontroller yapılmakta. Bizim siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik faktörler çerçevesinde yaptığımız planımız var. Bu plan çerçevesinde faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Olaylara soğukkanlı şekilde baktığımızda ABD'nin bu aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan bir an önce dönmesini, bu kararın sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz. Bu konuda biz aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AA