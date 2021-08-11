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Bakan Hulusi Akar Pakistan'da Temaslarda Bulunuyor

11.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Pakistan’a gitti. Akar, Pakistan savunma yetkilileriyle Afganistan’daki son durumu da değerlendiriyor

Bakan Hulusi Akar Pakistan'da Temaslarda Bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Pakistan’a gitti. Akar, Pakistan savunma yetkilileriyle Afganistan’daki son durumu da değerlendiriyor.

Bakan Akar, Pakistan’da ilk olarak ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile biraraya geldi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bajwa’nın Bakan Akar’ı Rawalpindi şehrinde kabul ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında ikilinin Türkiye ve Pakistan’ın askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğiyle, bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Akar’ın Türkiye’nin Pakistan’a bölgesel ve uluslararası konularda verdiği desteği yinelediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, programı kapsamında Pervez Khattak ve Savunma ve Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek. Bu görüşmelerde de Türkiye, Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik konuları ve Afganistan’da Taleban’ın ilerleyişi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

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