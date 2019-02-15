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Bakan Hulusi Akar: "Türkiye’nin güneyinde oluşacak güvenli bölge teröristler için güvenli bölge olmayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güneyimizdeki koridorun hiçbir şekilde güvenli bölgenin teröristler için güvenli bir bölge olmayacağını burada bir kez daha dile getirdik.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güneyimizdeki koridorun hiçbir şekilde güvenli bölgenin teröristler için güvenli bir bölge olmayacağını burada bir kez daha dile getirdik. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız sürecek" dedi.
Almanya’nın Münih kentinde bugün başlayan 55. Güvenlik Konferansında Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konferansın ilk gününde ikili temaslarda bulundu. Bakan Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. DEAŞ’a karşı Koalisyon Savunma Bakanları Toplantısına da katılan Bakan Akar, temaslarıyla ilgili açıklamasında "Türkiye’nin ülke güvenliğiyle alakalı görüşlerimizi dile getiriyoruz. Bizim için en önemli konulardan birisi Suriye krizidir. Türkiye’nin güneyinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğimizi, müsaade etmeyeceğimizi, oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi tekraren buradaki muhataplarımıza ilettik. Burada ülkemizin sınırlarının güvenliği söz konusudur. Böyle bir durumda ihmalde bulunmamız mümkün değildir. Bunu da anladıklarını zannediyorum. Amerika çekildikten sonra Suriye’nin ne olacağı konusunda görüşlerimizi tekrar dile getirdik. Görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Güneyimizdeki koridorun hiçbir şekilde güvenli bölgenin teröristler için güvenli bir bölge olmayacağını burada bir kez daha dile getirdik. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız sürecek. Orada hem Suriye’nin hem bölgenin hem de ülkemizin iyiliğine barışın, ateşkesin sürmesini, istikrarın sağlanması konusuna ilişkin çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Amerikalılar da bölgeden çekilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takip ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Türkiye’nin bölgeyle alakalı endişelerinin argümanlarını her anlattığımız muhatabımız kabul ediyor" dedi.
Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ikili görüşmelerde bulanacak. Bakan Akar’ın konferansın üçüncü gününde, Suriye konusunda yapılacak “Strateji mi, Trajedi mi?” başlıklı oturuma katılması ve konuşma yapması öngörülüyor. Bu oturumdaki diğer konuşmacılar arasında Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen olacak. Oturumda Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye ile ABD arasında Suriye nedeniyle yaşanan gerilimler, Ankara’nın son dönemde dış politika ve güvenlik konularında Batılı müttefiklerinden farklılaşan adımlarının da tartışılması bekleniyor. Konferans 17 Şubat’a kadar devam edecek.

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