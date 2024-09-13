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  4. Bakan Işıkhan: 'Alın teri siyasetin malzemesi olamaz'

Bakan Işıkhan: 'Alın teri siyasetin malzemesi olamaz'

13.09.2024 16:43
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçilerinin ekmeğiyle oynamayın, oynatmam" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da işçilerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık" dedi.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık.

Alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Belediyelerden keyfi olarak işçi çıkaran belediyeler sözde “emekçinin yanında” olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler.

Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz.

Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir.

Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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