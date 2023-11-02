Bakan Işıkhan: “Asgari ücret komisyonunda herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz”
Kanal Finans
1 saat önce
YORUM YAP0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum