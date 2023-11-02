Bakan Işıkhan: “Asgari ücret komisyonunda herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.