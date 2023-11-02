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Bakan Işıkhan: “Asgari ücret komisyonunda herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz”

Kanal Finans

Kanal Finans

1 saat önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

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