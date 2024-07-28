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  4. Bakan Işıkhan'dan borçlu belediyelerle ilgili yeni açıklama: 'Borçlarını ödemezlerse icraya başvurulacak'

Bakan Işıkhan'dan borçlu belediyelerle ilgili yeni açıklama: 'Borçlarını ödemezlerse icraya başvurulacak'

28.07.2024 20:52
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında SGK'ya borçları olan belediyeler ile ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, "Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan borçlu belediyelerle ilgili yeni açıklama: 'Borçlarını ödemezlerse icraya başvurulacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait." ifadelerini kullanmıştı.

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"İCRAYA BAŞVURULACAK"

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin borçlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Işıkhan "Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak." dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Işıkhan bir paylaşımında ise CHP'li belediyelere çağrıda bulunarak "SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
GTVUPozWkAI6XGDBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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