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  4. Bakan Işıkhan'ın o sözlerinin ardından... İBB'den SGK borcu açıklaması

Bakan Işıkhan'ın o sözlerinin ardından... İBB'den SGK borcu açıklaması

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 16:23
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 3,3 milyar lira borcu olduğunu duyurmuştu. Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından İBB'den de açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL olduğu ifade edildi.

Bakan Işıkhan'ın o sözlerinin ardından... İBB'den SGK borcu açıklaması

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları gündemde. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi.

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Ekonomim'de yer alan habere göre; İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığı vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu açıklamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar lira borcu olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
sgk ibb
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