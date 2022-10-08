Bakan 'iyi haberi arkadaşlarınıza verin' dedi ve detaylarını açıkladı! "Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor"

Sağlık çalışanlarını ve öğrencileri ilgilendiren haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Meclis'e sunulan torba yasa teklifine intörn doktor ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin beklediği madde eklendi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İntörn doktorlar ile Diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin." ifadelerini kullandı.
**İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;
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