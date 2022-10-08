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Bakan 'iyi haberi arkadaşlarınıza verin' dedi ve detaylarını açıkladı! "Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor"

08.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından intörn doktor ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin beklediği haberi duyurdu. Yeni torba yasayı işaret eden Bakan Koca iki grubun aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılacağını belirtti.

Bakan 'iyi haberi arkadaşlarınıza verin' dedi ve detaylarını açıkladı! "Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor"

Sağlık çalışanlarını ve öğrencileri ilgilendiren haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Meclis'e sunulan torba yasa teklifine intörn doktor ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin beklediği madde eklendi.

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"NET ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILIYOR"

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İntörn doktorlar ile Diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin." ifadelerini kullandı.

**İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Doktor öğrenci sağlık bakanı fahrettin koca
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