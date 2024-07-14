Bakan Kacır duyurdu: Üçüncü ateşleme gerçekleşti

TÜRKSAT 6A'dan yeni haber geldi! Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemeyi ekiplerimiz bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve 32.032 km olan enberi irtifasını 35.791 km'ye kadar çıkardık. Artık yörüngemiz daha dairesel. Yaklaşık 7 dakika süren bu yörünge transferi manevrası için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldı. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 2 gün sonra 16 Temmuz’da gerçekleşecek." dedi.

🇹🇷Milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemeyi ekiplerimiz bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi.🛰️



İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve… pic.twitter.com/BhYipFIEvQ — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 14, 2024



