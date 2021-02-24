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Bakan Karaismailoğlu: 5G'ye geçiş çalışmaları sürüyor

24.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Bakan Karaismailoğlu: 5G'ye geçiş çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4.5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte bugün 75.9 milyon 4.5G abonesi bulunduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92'sinden fazlasını oluşturduğunu ifade ederek, "Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla artmıştır. 2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı, 2020 yıl sonunda yaklaşık 82.4 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon seviyelerinden 82.1 milyonun üstüne çıkmıştır. 4.5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaşmıştır. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya gelmiştir" dedi.

'5G KONUSU ÖZELLİKLİ VE AYRICALIKLI'

Karaismailoğlu, kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4.5G'de elde edilebilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarında, bugünlerde ise 400 Mpbs sınırını zorlamakta olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, "1 GB büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6.5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4.5G'de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4.5G'den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak olup 5G konusu hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

'5G'YE GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR'

İletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalışmaların da hızla sürdüğünü anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "4.5G ile artan veri indirme hızlarının 5G ile daha da artacağı öngörülmekte olup dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakılınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağı, bu hızın zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde 3G ve 4.5G adaptasyonunun çok hızlı hayata geçtiği değerlendirildiğinde genç nüfusu ve potansiyeli ile öne çıkan ülkemiz, mobil hizmetler pazarının 5G ve ötesi hizmetleri de çok hızlı benimseyeceği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır" dedi.

(DHA)

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