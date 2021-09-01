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Bakan Karaismailoğlu'ndan Akdeniz'de 'petrol sızıntısı' açıklaması

01.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, petrol sızıntısı tartışmalarına ilişkin açıklama yaparak "Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapatıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Akdeniz'de 'petrol sızıntısı' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, günlerdir konuşulan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin "Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapatıyoruz. Türkiye ve KKTC kıyıların bulaşan kirlilik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

KRİZ MASASI KURULDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesiyle ilgili Başbakanlıkta bir kriz masası kurulduğunu belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.

Başbakan Saner, "Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu" dedi.

"TÜRKİYE'DEN 3 GEMİ YOLA ÇIKTI"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'den sızan yakıta karşı neler yapılabileceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

FUAT OKTAY: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Suriye'den gelen petrol sızıntısı, Kuzey Kıbrıs'a ilerliyorSuriye'den gelen petrol sızıntısı, Kuzey Kıbrıs'a ilerliyor


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Akdeniz Adil Karaismailoğlu
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