Bakan Karaismailoğlu'dan, flaş Kanal İstanbul açıklaması

Karaismailoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'u makamında kabul etti.

Ulaştırma sektörünün son yıllarda AB kurumlarıyla verimli ilişkiler yürüten başlıca alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye'nin 30 yıldan fazladır ulaştırmada en yüksek standartları uygulama ve AB müktesebatıyla uyum sağlama gayretinde olduğunu anlattı.

"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

Bunun sonucunda altyapıdan ulaşım faaliyetlerinin düzenlenmesine kadar çeşitli konularda çağın gerektirdiği düzeyi yakaladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda AB ile eskisinden daha hızlı, verimli ve yapıcı bir iş birliğini hayata geçirmek için ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kapıdan kapıya taşımacılık ve bazı yük çeşitleri açısından henüz karayolu taşımacılığının yeterli bir alternatifi bulunmadığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız salgın sürecinde karayolu taşımacılığının bir süreliğine kesilmesinin bile tedarik zincirine nasıl zarar verdiğine şahit olduk. Dolayısıyla, demiryollarına, kombine taşımacılığa ve diğer alternatiflere yatırımlarımıza devam ederken karayolu ile yük taşımacılığının önündeki engelleri de kaldırmalıyız. Bu noktada yıllardır ticaretimizi ciddi şekilde etkileyen karayolu kotaları sorunu çıkmaktadır. Sorunun kalıcı olarak çözülmesine katkı yapmanızı bekliyoruz. Gümrük Birliğinin güncellenmesi çözüm sağlayabilecektir. Karayolu taşımalarının serbestleştirilmesine yönelik bir anlaşmayı müzakere etmeye de hazırız.”