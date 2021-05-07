Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var

Bakan Karaismaioğlu, TRT Haber'de katıldığı programda, Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatın ve yaşamın olduğu her yerde var olduklarını belirten Karaismailoğlu, ülkenin her yerini birbirine bağlayıp vatandaşa kaliteli hizmetler yapmak istediklerini ifade etti.

Kanal İstanbul'un en önemli projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, projenin uzun süredir ülke gündeminde bulunduğunu, "hiçbir şey yapılmadı" algısının doğru olmadığını kaydetti.

"ALTERNATİF SU YOLU KANAL İSTANBUL OLACAK"

Karaismailoğlu, 2053'ün, 2071'in ve ülkenin 100 yıllık planlarını yaptıklarını dile getirerek, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi projelerin güç ve vizyon istediğini ifade etti.

Karadeniz'in artık ticari bir göl olmaya başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, İstanbul'dan geçen gemi sayısının 50 bini bulduğunu bildirdi.

Gemi hacimlerinin büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç olduğunu, İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için sadece 25 bin gemi geçişinin olması gerektiğinin altını çizdi.