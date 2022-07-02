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  4. Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

02.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK

TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan ve Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

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