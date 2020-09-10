Bakan Karaismailoğlu’ndan Diyarbakır’a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır’da temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Bismil ve Diyarbakır-Mardin karayolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 66 kilometre olan Diyarbakır-Mardin yol ayrımı, Bismil-Batman yolunun 39 kilometresinin tümünü sıcak karışım kaplamalı ve 27 kilometresini de sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladıklarını söyledi.

Yolun önceki yıllarda tamamlanan bölümünün 39, çalışmalarının devam eden kesiminin 14,6 ve yeni ihale edilecek bölümünün 12,4 kilometre olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Mardin ayrımı Bismil-Batman yolunda kot farkının bulunduğu muhtelif kesimlerle Bismil şehir geçişinde çalışmalara başlandığını kaydetti.

Söz konusu projenin 4 ila 20. kilometreleri arasındaki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Proje tamamlandığında 2 nokta arasındaki ulaşım süresi 44 dakikadan 36 dakikaya inecek. Bölgede yaptığımız hava, kara ve demir yolları yatırımlarıyla birlikte diğer iletişim yatırımlarının üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültür yönünden bölgenin canlanmasını sağlanmasına yönelik katkılarının meyvesini gördük ve görmeye de devam edeceğiz" dedi.