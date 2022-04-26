Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler! 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu. Gündemdeki konuları değerlendiren Bakan Karaismailoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaşanan gerginliğe değinen Karaismaoğlu, "Mühendis ihraç edeceğiz" sözlerine de açıklık getirdi.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Bakan Karaİsmailoğlu, "Ekrem İmamoğlu'yla yaşanan gerginliğin sebebi ne? sorusuna, "Bizim kişilerle bir problemimiz yok. İstanbul için uğraşıyoruz. Beceriksizliklerini gizlemek için böyle karalama kampanyalarına başvuruyorlar. Karşımızda İstanbul'u yönettiğini zanneden bir kesim var." yanıtını verdi.

Moderatör Kübra Par daha sonra Karaismaioğlu'na, "Ekrem İmamoğlu'yla yaşanan gerginlikte AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmiş olmasının etkisi var mı?" sorusunu yöneltti. Bakan bu soruya ise, "İstanbul'da yapılacak çok iş var ama yapmıyorlar. Üstüne vazife olmayan konularda hep konuşuyorlar." karşılığını verdi.

2024'TE İSTANBUL'A ADAY OLACAK MI?

Bakan Karaismaioğlu, "2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday olacak mısınız? Yaşanan gerginliklerin bununla ilgisi var mı?" sorusu için de, "Şu anda bana kutsal bir görev verildi. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. 84 milyona hizmet ediyorum. Bu gurur bana yeter. İstanbul'da bunun içinde. Bizim tek çabamız Türkiye'ye hizmet etmek. 84 milyonun içinde tabii ki İstanbul da var" ifadelerini kullandı.

"MÜHENDİS İHRAÇ EDECEĞİZ" SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Karaismailoğlu'nun "Mühendis ihraç edeceğiz" sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Karaismailoğlu bu sözleri için şu açıklamalarda bulundu:



"Mühendisliğin ne olduğunu bilenlere anlatmak lazım bunu. Lafı istediği gibi anlamak isteyenler var. En önemli mühendislik işlerini kendimiz yapar olduk. Yabancı mühendisler bizim paramızı aldılar ve yıllarca süründürdüler. Çanakkale Köprüsü Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Son 20 yılda kazandığımız mühendislik becerileriyle dünyada iş yapar olduk. Ben mühendisim, 26 yıldır şantiyelerde çalışıyorum. Bu işin içinden geldim. Artık çok iyi mühendislerimiz var. Türkiye artık bu konularda aranan bir ülke haline geldi. Mühendislik ithal eden bir yerden mühendislik ihraç eden bir yere geldik. Anlatmaya çalıştığımız ifade buydu."

