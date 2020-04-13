Bakan Karaismailoğlu'ndan maske dağıtımı açıklaması

İstanbul Arnavutköy'de bulunan PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ne paketlenen maskeler epttavm.com ve e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların adreslerine ücretsiz şekilde teslim edilmek üzere araçlara yüklendi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz maske dağıtımının ve paketlenmenin yapıldığı Hadımköy Kargo İşleme Merkezi ziyaret etti. Çalışmaları yakından takip eden Bakan Karaismailoğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Burada bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT'nin kuruluşundan bu yana kadar tarihi görevler üstlendiğini belirterek, "Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatımız bu günde aynı anlayışla çalışmalarını yürütüyor. PTT teşkilatımızın büyük çaba ve fedakarlıklarla dolu 180 yıllık tarihi boyunca 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte savaşta, barışta, afette her daim büyük görevler yerine getirdi. Her zorlu koşulda ön saflarda bulunan PTT teşkilatımızın bugün salgınla mücadelemizde paketleme ve dağıtım ağıyla bu mücadelenin en önemli kalkanlarından biridir" dedi.