HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan maske dağıtımı açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan maske dağıtımı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerine evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık" dedi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul'daki maske dağıtımı kaç günde tamamlanacak' sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan maske dağıtımı açıklaması

İstanbul Arnavutköy'de bulunan PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ne paketlenen maskeler epttavm.com ve e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların adreslerine ücretsiz şekilde teslim edilmek üzere araçlara yüklendi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz maske dağıtımının ve paketlenmenin yapıldığı Hadımköy Kargo İşleme Merkezi ziyaret etti. Çalışmaları yakından takip eden Bakan Karaismailoğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Burada bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT'nin kuruluşundan bu yana kadar tarihi görevler üstlendiğini belirterek, "Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatımız bu günde aynı anlayışla çalışmalarını yürütüyor. PTT teşkilatımızın büyük çaba ve fedakarlıklarla dolu 180 yıllık tarihi boyunca 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte savaşta, barışta, afette her daim büyük görevler yerine getirdi. Her zorlu koşulda ön saflarda bulunan PTT teşkilatımızın bugün salgınla mücadelemizde paketleme ve dağıtım ağıyla bu mücadelenin en önemli kalkanlarından biridir" dedi.

'4 MİLYON 400 BİN AİLEYE ÖDEMELERİNİ EVDE YAPIYORUZ'

45 bin çalışan, 5 binin üzeri iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosu bulunan PTT'nin vatandaşlara hizmet için yola çıktığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğimiz gibi mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin önemli bir kısmını şube irtibatını azaltarak adrese teslime çevirdik. Bu kapsamda yaşlılık ve engelli maaşları ödemeleri, Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK ödemelerini vatandaşlarımızın kapısına götürüyoruz. Aynı şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. PTT'nin e ticaret platformu epttavm.com ve e-devlet üzerinden oluşan maske talepleri PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızın hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu süreçte tıpkı sağlık ve güvenlik görevlilerimiz gibi PTT mensupları da büyük bir özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.

PTT ŞUBELERİNE GİTMEYİN EVDE KALIN

Vatandaşların hijyen konusunda müsterih olmasını isteyen Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Paketleme ve dağıtım hizmetleri güçlü bir ekiple titiz ve disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimumu düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları içerisinde paketleniyor ve adreslere gönderiliyor. Var gücümüzle sahadayız. Amacımızı vatandaşlarımızın bu pandemi ortamdan uzak durmasını sağlamak. Bu nedenle vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum kendi sağlığınız sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için zorunlu olmadıkça PTT şubelerine gitmeyin lütfen evde kalın"

'İSTANBUL'DAKİ MASKE DAĞITIMI KAÇ GÜNE TAMAMLANACAK?'

Bir basın mensubunun "İstanbul'daki maske dağıtımı kaç günde tamamlanacak" sorusu üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Arkadaşlar haftada 5 adet maske paketli bir şekilde dağıtılacaktır. Ortamı görüyorsunuz son sürat PTT teşkilatımız canla başla çalışıyor. En kısa sürede bütün ihtiyaçları gidereceğiz. Bu Covid-19 sürecinin en kısa sürede tamamlanması dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor?
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
ptt maske dağıtımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Karantina kalktı, vakalar arttı!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması

Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması

Türk Eczacıları Birliği'nden ücretsiz maske teminine ilişkin yeni açıklama

Ücretsiz maske teminine ilişkin yeni açıklama

Sokağa çıkma yasağı sırasında kavga eden fırıncıların görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa bir tek onlar çıktı, onlar da kavga etti

Ramazan ne zaman başlıyor? Koronavirüssüz bir Ramazan Bayramı mümkün mü?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Eczanelerden maske teminine ilişkin yeni açıklama

Eczanelerden maske teminine ilişkin açıklama

Manisa'da son dakika deprem haberi! (AFAD duyurdu)

Manisa'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.