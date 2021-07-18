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Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize açıklaması: En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz

18.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel felaketiyle ilgili olarak "Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız önemli seferberlik halinde. Olağanüstü çalışma var bölgede. Oldukça toparladık ortalığı. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize açıklaması: En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de sel bölgelerinde incelemelerini sürdürdü. İncelemelerin ardından açıklamada bulanan Bakan Karaismailoğlu, kayıp 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini aktararak, bölgede kalıcı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

"KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Karaismailoğlu "Maalesef 6 kaybımız var. Onların acısını yaşıyoruz. Kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 2 de kaybımız var. Onlar için arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Yüzlerce arkadaşımız şu an Rize Güneysu’da; kayıpları bulabileceğimiz bölgelerde çok yoğun çalışma var. İnşallah en kısa zamanda onlara da ulaşmak için onların da takiplerini yapıyoruz. Malumlarınız hem ulaşım açısından hem haberleşme açısından ilk gece bazı sıkıntılar yaşadık ama ilk günkü bu hızlı müdahalemizle birlikte hem ulaşım açısından hem de haberleşme açısından diğer ihtiyaçlar konusunda da önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Bugün itibarıyla herhangi bir ulaşım sorunumuz, haberleşme sorunumuz veya herhangi bir eksiğimiz yok bölge açısından" dedi.

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"KALICI PROJELERE HIZ VERDİK"

Bölge için kalıcı projeler yapacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Artık bundan sonra böyle afet durumlarında bu etkilerin yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte burada çalışmalarımıza hız verdik. Artık bundan sonra heyelan olsun diğer başka nedenlerle yaşamış olan sıkıntıları bir daha yaşanmaması için artık kalıcı projeler yapıp, uygulamalarınızı yapacağız. Tabi üzücü bir durum; inşallah bu afet durumunu yaşamamak için bu bölgede arkadaşlarımız buradalar, bizler de buradayız. Ortalığı toparladık. Acil ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra da diğer afet öncesi duruma dönmek için de en kısa sürede döneceğimizi ümit ediyorum. O yüzden de yoğun bir çalışma var. Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız önemli bir seferberlik halinde. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Oldukça toparladık ortalığı. İnşallah bundan sonra da kalıcı projelerimizle birlikte yine bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız burada olacak sürekli. İnşallah hep birlikte bölge insanımızla birlikte kurumlarımızla birlikte devletimizle bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğimiz gibi burada da çok kısa zamanda geleceğiz ve kalıcı projelerimizi yaparak vatandaşımıza hizmet doğrusunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu işlerin üstesinden en kısa zamanda geleceğiz" diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMA VAR"

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Biz, acil olarak ihtiyaçlar konusunda eksiklikleri giderdik. Ulaşım, haberleşme olsun diğer bakanlıklarımız uhdesinde olan işlerle ilgili olarak da bütün eksikleri giderdik. Bundan sonra bir taraftan hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz, bir taraftan da kalıcı projelerimizi hazırlıyoruz, bir tarafında kalıcı uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Sadece Rize Güneysu değil bütün komşu iller ve kurumlarımızın bütün etraftaki bütün birimlerinden araç, gereç, ekipman ve elemanlarla birlikte bölgedeyiz. İnşallah afet öncesi duruma en kısa zamanda dönüp, kalıcı projelerimizi bir an önce bitireceğiz. Tabi ki bölgedeki hem afetle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri ve zararları giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da gözü kulağı burada. Sürekli istişare halindeyiz. Vatandaşımızın bütün eksikleri ve afet nedeniyle zarar gördüğü eksiklikleri kısa sürede giderilecek. Nakdi yardımlar da ikinci gün yapıldı herkese. Bundan sonra da devam edecek bunlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz. Kalıcı projelerimizi de bir an önce bitireceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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sel Rize Adil Karaismailoğlu
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