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  4. Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

ORDU HABERLERİ  | 30.12.2020 18:28 | Son Güncelleme

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."


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Altinordu
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Subaşı Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
Kardelen Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Zeynep Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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