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  4. Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi

Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi

10.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmara bölgesinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve alınan önlemlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk havalar etkisini artıracak. Olası sorunların önüne geçilmesi adına kurumlar hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar çalışmaları için çok sayıda önlem alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da yaptığı toplantıda son gelişmeleri ve hazırlıkları değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var. Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık.

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kar yağışı Adil Karaismailoğlu
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