Bakan Kasapoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Spor, aynı zamanda, bölgesel ve küresel düzeyde kendimizi, kendi hikâyemizi anlatmamıza, kendimizi tanıtmamıza imkân veren büyük bir potansiyeldir” dedi.

Ankara’da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada spor, sağlık ve turizmin Türkiye adına çok önemli faaliyetlerden olduğunu, her üç alanda da insanlığın, barış ve esenliğini esas alan bölgesel ve küresel hedefler bakımından çok önemli fırsatlar sunduğunu, bu fırsatları birer imkana dönüştürmek için anlamlı ve bütüncül yeni bir plan çerçevesinde hedeflerini daha ileri seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

"Spor, aynı zamanda, bölgesel ve küresel düzeyde kendimizi, kendi hikâyemizi anlatmamıza, kendimizi tanıtmamıza imkân veren büyük bir potansiyeldir"

Türkiye’nin, kendi bölgesinde spor alanındaki büyük tesisleşme atılımıyla, gösterdiği büyük gelişimle ve yetiştirdiği başarılı sporcularıyla öncü bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bu tabloya bakarak, yakın gelecekte spor turizminin; kapsamı, etki alanı ve etki gücü bağlamında, ülkemize büyük ekonomik, sosyolojik ve kültürel etkileri olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Sporu sportif çerçeve içinde kalan sınırlı bir faaliyet olarak görmüyoruz, spor bizim için çok boyutlu etkileriyle bir sosyal meseledir, bir toplumsal meseledir. Spor, aynı zamanda, bölgesel ve küresel düzeyde kendimizi, kendi hikâyemizi anlatmamıza, kendimizi tanıtmamıza imkân veren büyük bir potansiyeldir. Toplumları, kültürleri, inançları birbirine yakınlaştıran ve kaynaştıran bir insani diplomasi faaliyetidir. Bu etki alanı ve gücüyle, Türkiye’nin, spor olgusunu kamu diplomasisinin stratejik bir alanı olarak etkili bir şekilde kullanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun gücünü kullanarak, başta bölgemizdeki ülkeler olmak üzere, bütün toplumlarla, ilişkileri geliştirme yönünde sağlam adımlar atmayı hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, uluslararası spor politikamızı bu düzlemde ve bu ilkeler çerçevesinde yürütmekteyiz. Bugünün dünyasında, geçmişin ‘devletten devlete’ şeklinde yürütülen geleneksel diplomasisi, yerini ‘devletten topluma’ veya ‘toplumdan topluma’ şeklinde işleyen daha efektif ve insanı merkeze koyan bir anlayışa bırakmış bulunuyor. Küresel dünyada, bugün artık devletler attıkları adımları etkin bir Halkla İlişkiler yaklaşımıyla planlıyor. Bu bağlamda spor ve spor diplomasisini çok önemli bir yumuşak güç olarak değerlendirmeli ve ülke olarak adımlarımızı bu anlayışla atmalıyız. Spor diplomasisi sayesinde bir ülkenin yetiştirdiği sporcudan antrenörüne, hakeminden uluslararası spor teşkilatlarında görev alan temsilcilerine kadar bütün, uluslararası alanda sahneye çıkmaktadır. Bunlar aynı zamanda ülkenin, kültürünü, gücünü, insan profilini, toplumsal iletişim biçimini de temsil etmektedirler.”