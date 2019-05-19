Bakan Kasapoğlu 19 Mayıs etkinliğinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında oğlu Ahmet Eymen’in de öğrencisi olduğu okulda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahmet Andiçen İlkokulundaki kutlamalara katılan Bakan Kasapoğlu, okul öğrencileri tarafından sergilenen çeşitli gösterileri izledi.

Kasapoğlu, gençlerin aylardır süren hazırlıkları neticesinde sergiledikleri gösteriyi izlemenin ve coşkularına ortak olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile başlattığı bağımsızlık yolculuğunun ilelebet süreceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir ve beraber olarak her türlü engeli bugüne kadar aştığımız gibi, bundan sonra da aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Gençlerimize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza güveniyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu manada yarınlarımız adına nice 19 Mayısları inşallah millet olarak güçlü bir şekilde kutlayacağımıza inanıyorum. Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlikle birlikte yarınlar bizim, diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu aziz coğrafyayı bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun, yarınlarımız aydınlık olsun."

Bakan Kasapoğlu'nun oğlu Ahmet Eymen de gösterilerde yer aldı.

