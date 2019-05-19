HABER

Bakan Kasapoğlu 19 Mayıs etkinliğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bir ve beraber olarak her türlü engeli bugüne kadar aştığımız gibi, bundan sonra da aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" - "Gençlerimize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza güveniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında oğlu Ahmet Eymen’in de öğrencisi olduğu okulda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahmet Andiçen İlkokulundaki kutlamalara katılan Bakan Kasapoğlu, okul öğrencileri tarafından sergilenen çeşitli gösterileri izledi.

Kasapoğlu, gençlerin aylardır süren hazırlıkları neticesinde sergiledikleri gösteriyi izlemenin ve coşkularına ortak olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile başlattığı bağımsızlık yolculuğunun ilelebet süreceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir ve beraber olarak her türlü engeli bugüne kadar aştığımız gibi, bundan sonra da aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Gençlerimize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza güveniyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu manada yarınlarımız adına nice 19 Mayısları inşallah millet olarak güçlü bir şekilde kutlayacağımıza inanıyorum. Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlikle birlikte yarınlar bizim, diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu aziz coğrafyayı bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun, yarınlarımız aydınlık olsun."

Bakan Kasapoğlu'nun oğlu Ahmet Eymen de gösterilerde yer aldı.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Kabadüz’de 19 Mayıs KutlamasıKabadüz’de 19 Mayıs Kutlaması
100.yılda deniz dibinde Türk bayrağı açtılar100.yılda deniz dibinde Türk bayrağı açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlik ve spor bayramı

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.