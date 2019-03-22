Hakan KAYA-Serhat TÜRK/İSTANBUL.(DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın ilan ettiği "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje kapsamında atılacak adımları açıkladı. Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanısıra Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve proje gönüllüleri katıldı. “ÜLKEMİZDE GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİMİZ VAR”

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gönüllülük faaliyetlerinin modern dünyayı daha iyi bir hale getirmek için şart olduğunu belirterek, "Ülkemizde gönüllü faaliyetlerini büyütmek için çok büyük bir potansiyelimiz var. Günümüzde hızla yükselen bir değerdir. Bugün dünyamızda 1 milyardan fazla gönüllü var. Bu sayı bir güç olarak 109 milyon tam zamanlı çalışana eş değer. Bu veri gerçekten çok büyük bir gücü ifade ediyor. Bu tablo bu değerli insanların sahip olduğu ortaya koyduğu bu büyük potansiyel, gerçekten bizler için çok önemli bir göstergedir. Bu büyük potansiyel bütün dünyada insanlığın geleceği bakımından çok değerli bir imkan olarak kabul ediliyor” dedi.

“TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ” Türkiye’nin 2018 küresel insani yardım raporuna göre milli gönüllülük oranında dünyanın en cömert ülkesi olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekten hepimizi gururlandıran çok değerli hayırseverlik tabloları hep birlikte yaşıyoruz . Savaşın tahrip edici etkilerinde korunmak amacıyla ülkemize sığınan kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Bugün dünyada yapabilecek başka bir ülke yok. Ülkemiz yaklaşık 8,1 milyar dolar ile dünyada en çok insani yardımı yapan ülke.2018 küresel insani yardım raporuna göre Türkiye halen milli gönüllülük oranında dünyanın en cömert ülkesi” dedi. “AVRUPANIN EN GENÇ NÜFUSUNA SAHİBİZ” Bakan Kasapoğlu, ”Yaklaşık 20 milyon gencimizle Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur olan gençlerimizin insani yardımda önce, milli değerlere bağlı, çevreye ve tabiata saygılı, girişimci ruha sahip toplumsal hayata aktif bir şekilde katılan ve temel hak ve hürriyetlerinde etkin bir şekilde kullanan uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede güçlü şekilde yetişmelerini sağlamak, bakanlığımızın en temel çalışma alanlarından bir kaçıdır” diye konuştu.

“GENÇ GÖNÜLLÜLER PLATFORMU 98 BİN BİREYSEL ÜYEYE ULAŞTI” Genç gönüllüler platformunun 98 bin bireysel üyeye ulaştığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını arttırmak amacıyla yürüttüğümüz, gönül bağı, gençlerin birlik ağacı damla projesi, genç gönüllüler platformu bazı çalışmalarımızın size örneklerini ortaya koymuştur. Biz bu çalışmalarda kayda değer bir birikimi ve tecrübeyi edinmiş durumdayız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda ufkumuzun kurumsal bir çerçeveye, kurumsal bir yapıya kavuşmasında bakanlık olarak öncü bir misyon sahip olmamız gerektiği hepimizce aşikardır” dedi.

Konuşmaların ardından gönüllü gençler sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi, projenin logosu tanıtıldı. Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman tanıtımı yapılan logoya imza attı. "2019 YILINDA GÖNÜLLLER KURACAĞIZ" Programın ardından Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ”2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik bakanlık olarak. Gençlerimizle toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz inşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından birtakım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından inşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız” dedi.