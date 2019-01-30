HABER

Bakan Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödüllerini takdim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödül törenine katıldı. Kasapoğlu, finalde NTV’yi 21-15 yenerek turnuvanın birincisi olan TRT’ye madalya ve kupasını takdim etti. Kasapoğlu, ayrıca turnuvada ikinciliği elde eden NTV ve dördüncü sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına da kupa ve madalyalarını verdi. Turnuvada üçüncü sırada yer alan A Haber’in kupa ve madalyasını ise Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katılımcıları tebrik ederek, "Gerçekten spor birleştirici bir güç. Siz bunu, bu turnuvayla bir kez daha gösterdiniz ve ispat ettiniz. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bir araya geldi. Üç gün boyunca centilmence oynadı. Sonucunda da bir takımımız şampiyon oldu. Onu da hep birlikte alkışladık" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın kutlanacak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü de unutmadı. "Bu anlamlı gün vesilesiyle hepinizi tekrar tebrik ediyorum" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Gazetecilerimiz ve haber kameramanlarımız alın terleriyle çalışan arkadaşlarımız. Onlar hayatın her alanında bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Onların hakkı gerçekten çok büyük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olması nedeniyle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler de bizler kadar çalışan, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Gerçekten gösterdiğiniz emek takdire şayan. Sizlere sağlık, başarı, mutluluk diliyorum. İnşallah vazifenizi en güzel şekilde önümüzdeki dönemlerde de yaparsınız."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Yıllık ortalama 17,8 litre süt tüketiyoruzYıllık ortalama 17,8 litre süt tüketiyoruz
Oğuz Gündoğdu'dan Atatürk Havalimanı için 'toplanma alanı önerisi'Oğuz Gündoğdu'dan Atatürk Havalimanı için 'toplanma alanı önerisi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.