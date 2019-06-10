HABER

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek için İzlanda'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek için İzlanda'ya gidiyor

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan ay-yıldızlı kafilenin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda'ya gidecek.

A Milli Futbol Takımı'nın havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösteren Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dün İzlanda'da milli takım kafilemize ne uluslararası hukuka ne de sportmenliğe yakışan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda'ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Çiftçinin en büyük sorunu satış fiyatlarıÇiftçinin en büyük sorunu satış fiyatları
Bolu'nun turizm merkezlerine bayramda yoğun ilgiBolu'nun turizm merkezlerine bayramda yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı futbol Gençlik ve Spor Bakanı İzlanda Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.