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Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Halkımızla temas etmekten ayrı bir enerji alıyoruz" - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan çukur siyasetinin halkımızda bıraktığı derin izleri ve artık bunlardan kurtulma yönündeki kararlığı inancı gördük" - "Cumhur İttifakı'nın hakikaten ciddi bir potansiyelinin seçimde ortaya çıkacağına inanıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçimler dolayısıyla yaklaşık 1 aydır Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, "Halkımızla temas etmekten ayrı bir enerji alıyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl ve ilçelerde halkla temas ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlıkla ilgili yatırımlar ve gençlerimizle buluşma imkanı elde ettik. Halkımız içten, samimi ve güler yüzlü. Halkımızla temas etmekten ayrı bir enerji alıyoruz. Her ilimizin ayrı bir tadı ve özelliği var. Bu manada Şırnak'tan Ege'ye kadar, Karadeniz'e ve Akdeniz'e kadar gittiğimiz her yerde halkımızın ev sahipliği konukseverliği bizi ayrıca heyecanlandırıyor ve duygulandırıyor." diye konuştu.

Seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 27 martta, 1994 yılında çıkılan yerel yönetim hamlesi, yerel yönetimle ilgili yeni bir anlayışın gerçekten halkımızı bu manada mutlu kıldığını görüyoruz. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'mızın adaylarını büyük bir heyecanla desteklediğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok güzel birtakım izlenimlerle ayrıldım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan çukur siyasetinin halkımızda bıraktığı derin izleri ve artık bunlardan kurtulma yönündeki kararlığı ve inancı gördük. 31 Mart'ta doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin yerel yönetimlerdeki o hizmet anlayışını daha da yukarılara taşıma inancını, heyecanını ve kararlığını görüyoruz."

- Talepler ve ihtiyaçlar

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim gezilerinde çeşitli taleplerle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz semt sahalarımız var. Futbol, basketbol ve voleyboldan oluşuyor. Onlar çok güzel bir ilgi uyandırıyor. Gençlerin, çocukların ve kızlarımızın o sahalara gidip talepleri bizi mutlu ediyor. Talep olan her yere yapmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç buluşması gibi oluyor." ifadelerini kullandı.

Gittikleri yerlerdeki halkla hasbihal ortamları bulduklarını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek kadın, gerek gençler. Onları dinlemeyi önemsiyoruz. Başkan adaylarımızla beraber, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bugüne kadar ki yatırımlarımızın analizini yapıyoruz. Bundan sonraki planlarımızın, onların o katkılarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yönetişim uyguluyoruz. Cumhur İttifakı'nın hakikaten ciddi bir potansiyelinin seçimde ortaya çıkacağına inanıyoruz."

(Sürecek)

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Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu GSB

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