Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (6)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Türkiye'ye verilmemesine ilişkin, "Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." dedi. Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Almanya ile yarışılan EURO 2024 ev sahipliğinin alınamamasıyla ilgili Kasapoğlu, "Biz 'Verirlerse onlar kazanır.' demiştik, vermediler onlar kaybetti. Yaklaşımımız bu. Statlarımızı herkes biliyor. Organizasyon kalitemiz ortada. Vermeme nedenlerini hepimiz az çok görüyoruz. Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasının Türkiye'nin tanıtımına katkısının büyük olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Antalya, gerçekten spor turizmi açısından önemli bir merkez. Yurt içi ve yurt dışından bin 500'e yakın takım devre arası kampı için Antalya'yı tercih ediyor. Turizm sezonunun dışına denk geliyor ama yoğunluğu itibarıyla turizm dönemini aratmıyor. Antalya, ileri derecede spor tesislerine sahip bir şehrimiz. Bakanlığımızın ve otellerimizin ciddi yatırımları, çalışmaları var." diye konuştu.

Bakanlık olarak spor turizmine yönelik bütün bölgelerde imkan ve iş birliklerini artırmaya yönelik hamleler yaptıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Yeni kurduğumuz Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Organizasyonlarımızın çıtasını yükseltme ve spor turizmindeki potansiyelimizi çok daha iyi değerlendirme çerçevesinde güzel projelerimiz, çalışmalarımız var. Yeni dönemin enerjisi ve sinerjisiyle tüm kurumlarımızı birleştirerek çok güzel noktalara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. \ - "THY Açık'a en fazla desteği veren kurumuz" Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasına önemli destek verdiğini dile getirdi. Uluslararası organizasyonlar için yapılan tesislerin daha sonra gençler tarafından kullanıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Organizasyonlar nedeniyle inşa ettiğimiz tesisler, orta ve uzun vadede kalıcı katkılar sağlıyor. THY Açık Golf Turnuvası'na Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla en fazla desteği veren kurumuz. Milyonlarca lira desteğimiz var, dört dörtlük bir organizasyon düzenlendi. Kapanış töreninde de bulundum, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin tanımı açısından çok önemli bir organizasyon."