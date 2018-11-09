Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (6)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Türkiye'ye verilmemesine ilişkin, "Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." dedi.
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Almanya ile yarışılan EURO 2024 ev sahipliğinin alınamamasıyla ilgili Kasapoğlu, "Biz 'Verirlerse onlar kazanır.' demiştik, vermediler onlar kaybetti. Yaklaşımımız bu. Statlarımızı herkes biliyor. Organizasyon kalitemiz ortada. Vermeme nedenlerini hepimiz az çok görüyoruz. Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasının Türkiye'nin tanıtımına katkısının büyük olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Antalya, gerçekten spor turizmi açısından önemli bir merkez. Yurt içi ve yurt dışından bin 500'e yakın takım devre arası kampı için Antalya'yı tercih ediyor. Turizm sezonunun dışına denk geliyor ama yoğunluğu itibarıyla turizm dönemini aratmıyor. Antalya, ileri derecede spor tesislerine sahip bir şehrimiz. Bakanlığımızın ve otellerimizin ciddi yatırımları, çalışmaları var." diye konuştu.
Bakanlık olarak spor turizmine yönelik bütün bölgelerde imkan ve iş birliklerini artırmaya yönelik hamleler yaptıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Yeni kurduğumuz Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Organizasyonlarımızın çıtasını yükseltme ve spor turizmindeki potansiyelimizi çok daha iyi değerlendirme çerçevesinde güzel projelerimiz, çalışmalarımız var. Yeni dönemin enerjisi ve sinerjisiyle tüm kurumlarımızı birleştirerek çok güzel noktalara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
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- "THY Açık'a en fazla desteği veren kurumuz"
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasına önemli destek verdiğini dile getirdi.
Uluslararası organizasyonlar için yapılan tesislerin daha sonra gençler tarafından kullanıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Organizasyonlar nedeniyle inşa ettiğimiz tesisler, orta ve uzun vadede kalıcı katkılar sağlıyor. THY Açık Golf Turnuvası'na Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla en fazla desteği veren kurumuz. Milyonlarca lira desteğimiz var, dört dörtlük bir organizasyon düzenlendi. Kapanış töreninde de bulundum, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin tanımı açısından çok önemli bir organizasyon."
Türkiye'nin golfte çok ciddi aşamalar kat ettiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "2002 yılında golf antrenörümüz yokken şu an 278 kişi var, 2002'de 9 golf sahamız varken şu an 24 golf sahamız var. Lisanslı sporcu sayımız 78'den şu an 6 bin 200'e geldi. Golf, ülke tanıtımı açısından gerçekten çok önemli. Final müsabakasının 3 milyardan fazla kişiye ulaştığı noktasında elimizde rakam var. Golfte geldiğimiz noktanın ülkemizin 2002'den bugüne geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
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- "Organizasyon listesi zenginleşecek"
Türkiye'nin Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kasapoğlu, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Önümüzdeki yıl yine Marmaris'te yapacağız. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde yapacağımız organizasyonların listesi çok daha zenginleşecek." ifadelerini kullandı.
Tesisler konusunda Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul, 2021'de İslam Oyunları'nın ev sahibi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Bundan önce Azerbaycan düzenlemişti. Dünya Göçebe Oyunları'nı devraldık, 3 ay önce Kırgızistan ev sahipliği yaptı. Bunu da gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, ev sahipliği noktasında pek çok ülkeden fersah fersah ilerdedir. Ev sahipliği, misafirperverlik, konukseverlik, bizim genetiğimizde olan bir konu."
(Sürecek)
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