Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (6)

Türkiye'nin golfte çok ciddi aşamalar kat ettiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "2002 yılında golf antrenörümüz yokken şu an 278 kişi var, 2002'de 9 golf sahamız varken şu an 24 golf sahamız var. Lisanslı sporcu sayımız 78'den şu an 6 bin 200'e geldi. Golf, ülke tanıtımı açısından gerçekten çok önemli. Final müsabakasının 3 milyardan fazla kişiye ulaştığı noktasında elimizde rakam var. Golfte geldiğimiz noktanın ülkemizin 2002'den bugüne geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

\

- "Organizasyon listesi zenginleşecek"

Türkiye'nin Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kasapoğlu, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Önümüzdeki yıl yine Marmaris'te yapacağız. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde yapacağımız organizasyonların listesi çok daha zenginleşecek." ifadelerini kullandı.

Tesisler konusunda Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul, 2021'de İslam Oyunları'nın ev sahibi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Bundan önce Azerbaycan düzenlemişti. Dünya Göçebe Oyunları'nı devraldık, 3 ay önce Kırgızistan ev sahipliği yaptı. Bunu da gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, ev sahipliği noktasında pek çok ülkeden fersah fersah ilerdedir. Ev sahipliği, misafirperverlik, konukseverlik, bizim genetiğimizde olan bir konu."

(Sürecek)