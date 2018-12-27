Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, AA foto muhabirlerinin çektiği 49 kareyi inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını seçen Kasapoğlu, yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Kasapoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı oldu.

Kasapoğlu, oylamaya ilişkin "Birbirinden güzel karelere imza atan bütün foto muhabiri arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. 2018 yılı boyunca çeşitli kategorilerde yer alan hikayeleri en güzel şekilde bizlere sunan bu değerli kareler, tarihimize de ışık tutacaktır. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında yer alan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

