Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

YKS sınavina girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK yurtlarından birine yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyor. 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri için araştırma yapan üniversite adayları son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı öğrendi. Bakanlıktan gelen açıklamada 2020 KYK yurt ve burs başvuruları'nın Yükseköğretim Kurum'unun resmi internet sitesinde açıklayacağı akademik takvimde belirtileceği söylendi. İşte son dakika 2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi açıklaması...
2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi için gelen son dakika açıklamasında Yükseköğrenim Kurumları'nın açıklayacağı akademik takvimde net tarih olacağı belirtildi. Kimler KYK yurt başvurularında bulunabilir sorusuna cevap olarak ise; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK yurt başvurularında bulunabiliyor. İşte, ayrıntılar.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. KYK başvuruları nereden yapılır araştıran öğrenciler mutlaka e-Devlet giriş bilgilerine sahip olmalı, eğer e-Devlet giriş bilgileri yoksa PTT'den şifresini aldıktan sonra 2020 KYK yurt başvurusunda bulunabilir. İlk kez YSK sınavına girerek yurt hakkı kazanan öğrenciler ( hazırlık sınıfı, ara sınıf ve birinci sınıf öğrencileri) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet resmi internet sitesi üzerinden KYK yurt başvurusunu yapabilir.
YKS sınavina girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK yurtlarından birine yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 KYK yurt başvuru sonuçlarını; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
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