Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

YKS sınavina girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK yurtlarından birine yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyor. 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri için araştırma yapan üniversite adayları son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı öğrendi. Bakanlıktan gelen açıklamada 2020 KYK yurt ve burs başvuruları'nın Yükseköğretim Kurum'unun resmi internet sitesinde açıklayacağı akademik takvimde belirtileceği söylendi. İşte son dakika 2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi açıklaması...

2020 KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi için gelen son dakika açıklamasında Yükseköğrenim Kurumları'nın açıklayacağı akademik takvimde net tarih olacağı belirtildi. Kimler KYK yurt başvurularında bulunabilir sorusuna cevap olarak ise; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK yurt başvurularında bulunabiliyor. İşte, ayrıntılar.