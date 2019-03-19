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Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya’ya destek istedi.Bir dizi ziyaretler ve açılışları gerçekleştirmek üzere Karabük’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Valiliği ziyareti ve 5000 Evler’deki Çok Amaçlı Spor Salonu açılışının ardından Safranbolu’da geçerek esnafları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya’ya destek istedi.
Bir dizi ziyaretler ve açılışları gerçekleştirmek üzere Karabük’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Valiliği ziyareti ve 5000 Evler’deki Çok Amaçlı Spor Salonu açılışının ardından Safranbolu’da geçerek esnafları ziyaret etti. Ziyaretten önce Bakan Kasapoğlu, dün trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Karabük İl Başkanı Timuçin Saylar’ın eniştesi Mehmet Emin Göktaş’ın cenazesine katıldı. Cenaze töreninin ardından Kıranköy ve Tarihi Eski Çarşı’da esnaf ziyaretleri yapan Kasapoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya’ya destek istedi.
Ziyarete TBMM 23. Dönem Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya ve parti temsilcileri eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi

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