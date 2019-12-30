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  4. Bakan Kasapoğlu: “AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda”

Bakan Kasapoğlu: “AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 23:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti’nin 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda olduğunu belirterek, halkı her alanda hizmetle ve devrimlerle tanıştırdıklarını söyledi.Bir dizi program kapsamında Hatay’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti’nin 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda olduğunu belirterek, halkı her alanda hizmetle ve devrimlerle tanıştırdıklarını söyledi.
Bir dizi program kapsamında Hatay’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bir zamanların Devrim arabasına mani olanların bu devrin arabasına mani olamadığını belirten Kasapoğlu, her gün bir adım ileriye gitmenin, taş üzerine taş koymanın ve üretmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti. Kasapoğlu konuşmasında, “Birileri gibi sadece ve sadece itiraz etmek, karşı çıkmak değil. Bakıyoruz Cumhuriyet tarihi boyunca sadece istemeyiz, biz buna karşıyız deyip bu ülkenin terakkisine, ilerlemesine, kalkınmasına hep taş koymuşlar ama hamdolsun bu aziz millet onlara rağmen inadına terakkiden yana, inadına kalkınmadan yana olmuş ve hamdolsun AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda" dedi.
Halkı her alanda hizmetle ve devrimlerle tanıştırdıklarını belirten Kasapoğlu, "Hamdolsun geçtiğimiz hafta bir zamanların Devrim arabasına mani olanlar, bu devrin arabasına mani olamadılar” diye konuştu.

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