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Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme havuzu ve gençlik merkezi sözü verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Belediye başkan adayına destek için Düzce’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Belediye başkan adayına destek için Düzce’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme havuzu ve gençlik merkezi sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akçakoca Şehir Meydanı’nda Vali Zülkif Dağlı, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve partililer tarafından karşılandı. Akçakocasporlu genç futbolcularla bir araya gelen Kasapoğlu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kasapoğlu ardından, şehir meydanında bulunan esnafları ziyaret ederek Akçakoca Belediye Başkan adayı Cüneyt Yemenici’ye destek istedi. Kasapoğlu, Akçakoca’da yeni inşa edilen spor salonunda incelemeler yaparak, genç minik basketçilerle basket atışlarında bulundu. Bakan Kasapoğlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada Akçakoca’ya yüzme havuzu, gençlik merkezi ve semt sahası sözü verdi.

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