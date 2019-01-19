Bakan Kasapoğlu Almanya'daki Türk öğrencilerle buluştu

KÖLN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor, bütün kötülüklerin panzehiridir. Hiçbir gencimizin kendisine zarar verecek bir alışkanlığa ya da mecraya kapılmasını istemeyiz. Bunun için var gücümüzle mücadele etmekten de kaçınmayız." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun organize ettiği programa katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporun günümüzde insanlık için evrensel bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Sporun, bireyler için de sağlıklı ve yapıcı bir hayatın anahtarı niteliği taşıdığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Sporu mutlaka hayatınızın önemli bir parçası haline getirmenizi tavsiye ediyorum. Sporun vesile olduğu ortak sevinç ve heyecan duygularını doyasıya yaşayın ve yaşatın." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, sporun bütün insanlık için, farklılıkları bir arada kaynaştıran, barışı, dostluğu, beraber olma duygularını en üst seviyede yaşatan çok önemli bir imkan olduğunu kaydederek, gençlerden hem sağlıklı bir hayat yaşamak hem de insanlığın ortak geleceğine güzellikler katmak için mutlaka spor yapmalarını istedi.