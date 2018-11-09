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Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Sizin mücadeleniz hiçbir şeyden yılmamanın, hayata karşı meydan okumanın mücadelesidir" - "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Ankara'da Bakanlık merkez binasında gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı'nın, milletin gönlünde şampiyon olduğunu belirterek, "Sizin mücadeleniz hiçbir şeyden yılmamanın, hayata karşı meydan okumanın mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda azmin ve inancın örneğini en güzel şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sizler milletimizin gönlünde şampiyonsunuz. Takım kaptanı Osman Çakmak kardeşimizin o günkü açıklaması gönüllerde ayrı bir yer edindi. O konuşma; tevazuluğun, kahramanlığın açıklamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Millilerin Meksika'da gurur duyulacak bir performansa imza attığını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, gençlerimize ve çocuklarımıza, herkese örnek olmalı. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek her zaman yanınızda olacağız. İnşallah nice zaferleri hep birlikte yaşarız. Sizleri tekrar kabinemiz adına, hükümetimiz, şahsım ve bakanlığımız adına tebrik ediyorum. Daha nice başarılara, güzelliklere hep birlikte, diyorum."

Ampute Milli Takımı oyuncuları, Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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