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Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.Beraberindeki heyet ve temsilci gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e ulaşan Bakan Kasapoğlu, sonrasında Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.
Beraberindeki heyet ve temsilci gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e ulaşan Bakan Kasapoğlu, sonrasında Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesine geçerek burada bulunan şeref defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu, şeref defterine şunları yazdı:
“Büyük Atatürk, bugün 1919’da Samsun’da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 100. yılını idrak ediyoruz. Yüz yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz sadakatle şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan cumhuriyetimize, demokrasimize, vatandaşımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır.
Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz.
19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun.”
Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesinden ayrıldıktan sonra beraberindeki heyet ve temsilci gençlerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Avluda bekleyen gençlerin de bayramını kutladıktan sonra onlarla sohbet eden Bakan Mehmet Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir’den ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’de
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