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Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi.

ATO Congresium'da devam eden fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.

Bakan Kasapoğlu, fuarda yaptığı açıklamada, bakanlık olarak kitapla alakalı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Biz de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz. Kitaplar her zaman önceliğimiz. Bu tür etkinliklerin daha da çok sıklaşması gerektiğini de bu fuar vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Kitap dostlarımızla bizler bir araya gelmeye devam edeceğiz."

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Ankara Kitap Fuarı Fuar Genç Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor

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