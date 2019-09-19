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Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi Ebru Acer'i kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi Ebru Acer'i kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ebru Acer'i kutladı.

Kasapoğlu, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:

"ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan Ebru Acer'i tebrik ediyorum. Özel Sporcular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran ilk Türk kadın sporcu olarak da bizleri gururlandıran milli sporcumuzun bu başarısının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."


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Ebru Acer kutlama masa tenisi Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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