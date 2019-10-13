Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi milli judocuları kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bireyselde 2 bronz madalya ve kata takım müsabakalarında gümüş madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, milli judocular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bireyselde 2 bronz madalya ve kata takım müsabakalarında gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan milli judocularımızı kutluyorum. Bizleri gururlandırdılar mutlu ettiler. Başta sporcularımızın aileleri antrenörleri olmak üzere başarılarında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

