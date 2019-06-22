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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belaruslu mevkidaşı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Başkent Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Kasapoğlu, Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. İki bakan, resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'ndaki törende, kafilenin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların geçiş sırasında ayağa kalkarak kafileyi selamladı.

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2. Avrupa Oyunları belarus Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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