Bakan Kasapoğlu, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın anma törenine katıldı

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Bakan Kasapoğlu, tarihi bilincin toplumların gelişiminde önemli rol oynadığının altını çizerek, "Bugün de asırları aşıp gelen ortak hatıralarımızın, geleneğimizin, kültürümüzün etrafında aynı coşku ve heyecanla toplanıyoruz. Bir olmanın, birlik olmanın, millet olmanın gururunu, heyecanını, coşkusunu hep beraber yaşıyoruz. Millet olarak, ortak değerlerimiz, geleneklerimiz, örf ve adetlerimizle geçmişten geleceğe akmakta olan gür bir ırmak olduğumuzun şuuruna eriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu törende, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında "Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah tüm şer odaklarıyla mücadelemize devam edeceğiz, bu bayrak ilelebet payidar olacak ve kimse bunun karşısında duramayacak." ifadelerini kullandı.

Manisa Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ayşe Hafsa Sultan Validemiz hepimiz için ama özellikle gençlerimiz için örnek bir kişilik." dedi.

Toplumun hafızasında yeri olan bu ortak hatıralardan birinin de mesir macunu geleneği olduğunu aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü mesir macunu, gücünü tarihin bilgeliğinden alan, bu toprakların irfanından yoğrulmuş mübarek bir kimyanın ürünüdür.

Mesir demek; Yavuz demek, Kanuni demek, Merkez Efendi demektir. Mesir demek, kendisi hastalıktan kurtulunca bununla yetinmeyen, şifahaneler kurup bütün millete derman olmaya çalışan Hafsa Sultan gibi vakıf insanlar demektir.

Bugün bir araya gelmemize vesile olan Ayşe Hafsa Sultan Validemiz hepimiz için ama özellikle gençlerimiz için örnek bir kişilik. Tarihimizin bu abide şahsiyetleri, iyilik defterini açık tutmanın şuuruna ermiş, son nefesine kadar ömürlerini bu yola vakfeden bir ahlakın temsilcileridir.

Bu güzel ahlakı yaşatmak, bu hayrı çoğaltmak, bu insanlık şuurunu kuşaktan kuşağa aktarmak hepimiz için çok hayati bir görev."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın ardından camiler, mektepler, medreseler bırakarak bu dünyadan ebediyete göçtüğünü dile getirerek, "Ayşe Hafsa Sultan, kurduğu sıbyan mekteplerinde okuyan çocukların sırtındaki gömleği, boğazındaki ekmeği dahi düşünerek buna kaynak ayıran bir anne hassasiyetinin simgesidir. Ayşe Hafsa Sultan, bizim medeniyet telakkimizdeki gerçek soyluluğun, soy ile değil huy ile olduğunun ispatıdır. Hafsa Sultan, baştan ayağa devlet, adalet ve asalet demektir. Baştan ayağa Osmanlı demektir. Bugün de bu vesileyle haziresinde geçmişin o ihtişamlı iklimini nefes nefes soluduğumuz Ayşe Hafsa Sultan Validemizi rahmetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençleri hem zihnen hem de bedenen yarınlara çok daha güçlü bir şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Ahmet Hamdi Çamlı, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz'un da konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törenin sonunda mesir macunu da dağıtıldı.

