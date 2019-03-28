Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var." dedi.

Balıkesir Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, gittikleri her ilde, ilçede gençlerle buluştuklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara hazırlamakla kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, "Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığı gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımız da sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise seferber etmek." diye konuştu.

Gençleri yarınlara hazırlamak için yerel yönetimlerle de iş birliği içinde olacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de iş birliği halinde yapacağız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız birtakım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da inşallah 31 Mart sonrasında da hem büyükşehirlerimizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız."