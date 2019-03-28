Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir’de düzenlenen ‘Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü” Programına katılarak gençlerle buluştu. Gençlerin en önemli varlıkları olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizi yarınlara hazırlamada kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü bu ülkeyi yarın sizler emanet alacaksınız”dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir’de Hasan Basri Çantay Kültür Merkezinde gençlerle buluştu. Gittiği her ilde gençlerle buluşarak bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu gençlerin en önemli varlıkları olduğuna dikkat çekerek, “Gençleri geleceğe hazırlamak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığımız gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımızda sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise onları sizler için seferber etmek. Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de işbirliği halinde yapacağız. Yerel yöneticilerimizde mutlaka ve mutlaka sizler öncelikli gündemlerinde varsınız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız bir takım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da İnşallah 31 Mart sonlarında da hem Büyükşehir’imizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.