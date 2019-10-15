HABER

Bakan Kasapoğlu, başarılı kadın sporcuları kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan kadın boksörler ve Avrupa şampiyonu olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı ile bir araya geldi - Bakan Kasapoğlu: "Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Bokstaki başarılar, golboldaki şampiyonluk bizi gururlandıran çok önemli faktörler oldu" - "Barış Pınarı Harekatı sürecinde askerlerimize moral verdiniz. Bunun için sizlere ayrıca müteşekkiriz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan kadın boksörler ve Avrupa şampiyonu olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Kasapoğlu, bakanlıkta gerçekleşen kabulde, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu süreçte emeği geçen herkesi kutlayan Kasapoğlu, "Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Bokstaki başarılar, golboldaki şampiyonluk bizi gururlandıran çok önemli faktörler oldu. Barış Pınarı Harekatı sürecinde askerlerimize moral verdiniz. Bunun için sizlere ayrıca müteşekkiriz." dedi.

Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve performans noktasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesime eşit erişim imkanı sunduklarını vurgulayarak, "Kadın sporcularımızla beraberiz, o da ayrı bir mutluluk. 'Sporda erişim herkes için aynı şartlarda olacak.' diyoruz. Hamdolsun ki sizlerin gösterdiği bu başarı, bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız, sembol isimler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Altyapıdan tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat hazırlık merkezlerine kadarki çalışmalarımız, bu başarıların kilometre taşları. Bu sürecin bundan sonraki daha büyük başarıların müjdeci işaretleri olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız. Bu aziz millet, farklı etnik kökenleri, farklı inançlarıyla tüm unsurların bir arada barış, kardeşlik içerisinde yaşadığı bu coğrafyada başarının da en güzeline, mükemmeline layık."

- "Spor, birkaç branştan ibaret değil"

Bakan Kasapoğlu, medyaya da destekleri için teşekkürlerini ileterek, "Her zaman sporun birkaç branştan ibaret olmadığı vurgusunu yapıyoruz. Kamuoyunun bilgisine, ilgisine sunulması gereken konuların da medyamızda daha çok yer alması gerektiğini vurguluyoruz. Son bereketli madalyalar, şampiyonluklar sürecinde diğer branşlarımızın da gerek ekranlarda gerek yazılı basınımızda daha önlerde yer almasından dolayı ayrıca mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise Türk sporunda son dönemde önemli başarıların elde edildiğinin altını çizerek, "İnşallah bunlar devam eder. Hedefimiz olan kota müsabakaları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıldır engelli sporu yapılıyor. Bizden 30-40 yıl önce başlayan ülkelerin üzerinde Avrupa'da derece elde ediyoruz. Bu inancın, verilen imkanların bir örneği. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde paralimpik oyunlarında takım müsabakalarında ilk altın madalyayı 2016 yılında bizim federasyonumuz aldı. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya alacağız."

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Engelli vatandaştan insanlık dersi (2)Engelli vatandaştan insanlık dersi (2)
Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandıKorkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boks Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu görme engelliler kadın golbol milli takımı Kabul

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.