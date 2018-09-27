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Bakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni hükümet sistemine kolay geçilmedi.

Bakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz

Onur ATIŞ/MANİSA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni hükümet sistemine kolay geçilmedi. Yaşadığımız sancılar da bu geçişin sancıları, bu kutlu doğumun sancıları. En güzel belki bu şekilde ifade edilebilir. İnşallah bu sancıları atlatarak daha güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'yı ziyaret etti. İlk olarak Manisa Valiliği'ne gelen Kasapoğlu'nu protokolde Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve kentin uluslararası alanda başarılı sporcuları karşıladı. Valilikte anı defterini imzalayan Kasapoğlu, "Manisa hem ülkem için hem de şahsım için gerçekten önemli bir şehir. Bugün Manisa'da olmaktan mutluyum. Bugün benim için önemli ve anlamlı bir gün. Hükümetimizin 16 yıldır Manisa'ya getirdiği hizmetleri hepiniz biliyorsunuz. Hem kendi alanlarımla ilgili olarak hem de diğer alanlarla ilgili olarak Manisa'ya dair çok güzel planlarımız, hayallerimiz var. Bunları da gerçekleştirmek temennisiyle tüm Manisa camiası adına daha çok çalışacağız" dedi. Valilik ziyaretinin ardından Manisa Şehitler Ortaokulu'na giden Kasapoğlu'na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Öğrencilere futbol topu ve çeşitli hediyeler veren Bakan Kasapoğlu, Şehzadeler ilçesinde esnafla buluştu. Dükkanları tek tek gezen Kasapoğlu, halkın sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla çay içen Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kasapoğlu'nun buranın ardından durağı Manisa Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi oldu. Sporcular ve antrenörlerle konuşan Bakan Kasapoğlu'na adının yazıldığı Manisaspor forması hediye edildi. Ardından AK Parti Manisa İl Teşkilatı'na geçen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Tüm Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, "Amacımız tüm kirli oyunlara rağmen, taarruzlara rağmen ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşımak. Cumhurbaşkanımızın azmini, kararlılığını görüyoruz. O azim ve kararlılığa layık olmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız" dedi.
Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda her alanda ciddi mesafeler kat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni hükümet sistemimizin bu mesafeleri daha büyük noktalara taşıma potansiyeli var. Bu potansiyeli, bu imkanı da iyi değerlendireceğiz. Malumunuz bu yeni sisteme kolay geçilmedi, yaşadığımız sancılar da bu geçişin sancıları, bu kutlu doğumun sancıları. En güzel belki bu şekilde ifade edilebilir. İnşallah bu sancıları atlatarak daha güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz."
Son olarak Şahzedeler Gençlik Merkezi'ne gelen Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı. Bakan Kasapoğlu, Şehzadeler'in ardından da Saruhanlı Belediyesi'ne geçerek temaslarda bulundu.

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Bakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğizBakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğizBakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğizBakan Kasapoğlu: Birliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz

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