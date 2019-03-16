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Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 20:26 | Son Güncelleme

'HERKESE YÜZMEYİ ÖĞRETECEĞİZ' Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir ziyaretinin ardından Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki AK Parti seçim ofisini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)

'HERKESE YÜZMEYİ ÖĞRETECEĞİZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir ziyaretinin ardından Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki AK Parti seçim ofisini ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Kasapoğlu, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında, herkese yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirterek, "7 gün 24 saat hizmet veren gençlik merkezimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Bu gençlik merkezinde, kadınlarımıza, gençlerimize kültürden sanata, teknolojiye, edebiyata kadar pek çok alanda hizmet sunacağız. Zamanı israf etme değil, zamanı iyi kullanma yönünde güzel bir imkan olacak. Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli. Biz sporu birçok branştan müteşekkil addediyoruz. Yüzmede bunlarda bir tanesi. Bakanlık olarak bizim 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz var. 'Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz' demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Herkesi bu imkanlardan faydalanmasını hedefliyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere, kadınlarımızın her şeyin en iyisine layık. 'Kadınlar, spora önem verirse tüm aile önem verir' diye düşünüyoruz. Kadınlarımız için fitness başta olmak üzere inşa edeceğimiz yüzme havuzlarında kadınlarımıza öncelik vereceğiz" dedi.
'ÜLKEMİZ KİRLİ ŞEBEKELERİN HEDEFİNDE'
Konuşmasında, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına da değinen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef. Yeni Zelanda’daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım. Zaman, özellikle bu süreçte bunu gerektiriyor. 31 Mart’ta sizlerin desteğiyle dünyadaki kirli şebekeler ve Türkiye’de iş birliği yapan o odaklara en güzel cevabı Yerköy’den alacağız. Asil milletimiz her zaman onurlu davanın yanında durdu."
Kasapoğlu, Yerköy ziyaretinin ardından AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse’nin proje tanıtım toplantısına katıldı.

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Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (3)

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