HABER

Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi.

Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)

MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi. Otelde partililerle görüşme yapan Bakan Kasapoğlu, buradan ilçe merkezindeki şehir stadyumuna geçti. Tribünde bir partilinin 2 yaşındaki Hamza adlı çocuğunu kucağına alan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinden Beldibi Spor U-11 ile Datça Spor 1923 U-11 arasında oynanan futbol karşılaşmasını izledi. Maç sonunda sahaya giren Bakan Kasapoğlu, futbolcular ve hakemlerle görüştü, sporculara futbol topu hediye etti.
Şehir stadyumunda genç sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Buraya gelme amacımız, Marmaris'in spor komplekslerini yerinde incelemektir. Bulunduğumuz şehir stadyumunu gözden geçirdik. Marmaris'imize yakışan bir tesis değil. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu projemiz çok güzel olacaktır. Yapacağımız bu uluslararası organizasyonlara hitap edecek tesislerimizde çok iyi sporcu gençler yetiştireceğiz. Ayrıca mahallelerde havuz ve spor tesislerimizi hayata geçireceğiz. Bizim tek isteğimiz yeter ki gençlerimiz mutlu olsun. Yaptığımız spor tesislerimizde gençlerimizi mutlu gördükçe hizmet etmek için daha çok çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporcu ve sporculara çok büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok şehrinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisler yaptık. Marmaris'in spor tesisleri ile ilgili eksikliklerini biliyoruz. Yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda projeler hazırlandı. Bu tesislerimiz tamamlandığında, Marmaris'imizi Türkiye'nin ve dünyanın spor merkezi haline getireceğiz. Bu tesislerimizi Muğla ve il ve ilçelerinde yayınlaştıracağız. Muğla spor şehri olacaktır."
Konuşmasının ardından hakemlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, futbol topuyla basın mensuplarıyla kısa süreli paslaştı. Bakan Kasapoğlu, buradan Beldibi Mahallesi'ne gidip, uluslararası spor kompleksi yapılacak alanı inceledi. Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası tekrar otele geçti. Bakan Kasapoğlu'nun partililerle toplantı yapacağı öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük üzüntüsünü anlattı ve belediyeyi tekrar geri istediKılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük üzüntüsünü anlattı ve belediyeyi tekrar geri istedi
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunduBakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.