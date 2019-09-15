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Bakan Kasapoğlu boğa güreşlerini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde eğitim yararına ve engelli öğrencilere burs verilmesi amacıyla düzenlenen 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde eğitim yararına ve engelli öğrencilere burs verilmesi amacıyla düzenlenen 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. Güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca kültür sanat etkinlikleri kapsamında 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Ula Arena'da organize edilen etkinlikte, Muğla, Artvin, Aydın ve Ankara'dan getirilen 220 boğa tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi izledi. Etkinliğin açılışında konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Kardeşliğe en çok ihtiyacımız bu dönemde bu işin sağı, solu, aşağısı yukarısı olmadan hepimiz bir Ula'yız. Birlik ve beraberlik içinde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal ise, "Her şey güzel gidiyor. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Güreşlerden elde edilecek geliri kırsal mahallerdeki okullardaki eksiklerin giderilmesini tamamlayacağız. Ayrıca engelli öğrencilerimize burs vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından boğa güreşleri başlarken, arena ise toz duman içinde kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güreşleri izledikten sonra Ankara'ya gitmek üzere alandan ayrıldı.

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