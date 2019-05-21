Bakan Kasapoğlu, Burhan Felek Spor Kompleksi'ni gezdi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları süren Burhan Felek Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'da bulunan ve inşaatı süren tesisteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışmaların son zamanlarda hızlandığını belirterek, "Burhan Felek Spor Kompleksi'ni yenileme ve modernize etme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem çalışmaları yerinde incelemek hem de sizlere bilgi vermek için geldik. Tüm arkadaşlar, kalabalık bir şekilde gece gündüz çalışıyor. Bu pist, İstanbul'umuza çok eskiden beri hizmet ediyor. Yenileme ihtiyacı söz konusuydu. Çalışmalar bir müddet önce başladı ancak son aylarda ciddi bir ivme kazandı." diye konuştu. Atletizmin önemli bir branş olduğuna değinen Kasapoğlu, "Atletizm, 7'den 70'e herkesin uğraşması gereken bir branş. Böyle bir pistin İstanbul'un kalbinde, merkezi bir yerde, herkesin kullanımına açık bir şekilde yer alması çok önemli. Modernize ettiğimiz projeyle antrenman salonları, tribünleri ve pek çok imkanıyla bu tesis, 7 gün 24 saat halkımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

- "3 ay gibi kısa bir zamanda hizmete açacağız" Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pistin yaklaşık 3 ay içinde hizmete gireceğini kaydetti. Sporu tabana yaymak için Gençlik ve Spor Bakanlığına ait pek çok tesisi halkın kullanımına açtıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "İnşallah 3 ay gibi kısa bir zamanda tesisi İstanbul halkımızın hizmetine açacağız. Ülkemizin her şehri bizler için çok önemli ama İstanbul gençlik potansiyeli ve sportif faaliyetler açısından önemli. İstanbul'umuzda spora erişimi kolay kılma noktasında bakanlık olarak çok güzel çalışmalarımız var. Bugüne kadar pek çok tesis yaptık. Bu tesisleri halkımızın doldurduğunu yakında gözlemleyeceğiz. Amacımız, tüm halkımızı sporla buluşturmak ve sporu tabana yaymak. Bu anlayış sonrasında da elit sporcu havuzunu geliştirmek. Hem sporun tabana yayıldığı bir ülke olma hem de elde edilecek başarılarla dünya çapında temsil ortaya koyma konusunda güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflere hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu tesisler bizler için çok önemli. Son 17 yılda ülkemizin sportif tesisleşme noktasında geldiği nokta herkesin malumu."

Ramazan Bayramı'ndan sonra çalışmaların daha da hızlanacağına değinen Kasapoğlu, "Tesislerimizin pek çoğunu 7/24 halkımızın kullanımına açtık. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde 5 tane antrenman salonu ve 3 bin 500 kişilik tribün olacak. Halkımız spor yapmak için buraya koşarak gelecektir. Üç ay sonra açacağımızı söyledik ama belki çok daha kısa sürede tamamlamak nasip olacak. Temmuz sonu, ağustos başında açacağımıza inanıyoruz. Bayramdan sonra çalışan ekip de artacak. İyimser ve tedbirli bir öngörü ile tarih söylüyoruz ama daha kısa sürede biteceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Bakan Kasapoğlu, tesisin konumunun çok iyi olduğunu anlatarak, "Amacımız burayı en kısa sürede 16 milyon İstanbullu ile buluşturmak. Bitmesine çok az kaldı. Bundan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Konumu ve halkımızın kullanacağı bir tesis olması nedeniyle bizler, sporumuz ve atletizm adına heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu. Uzun zamandır Türk sporuna hizmet veren Burhan Felek Spor Kompleksi, tamamlandığında 8 kulvarlı ve 400 metre uzunluğunda atletizm pistine, 3 bin 500 kişilik tribüne, 20 soyunma odasına ve kapalı 8 kulvarlı 80 metrelik tartan antrenman pistine sahip olacak. Tesiste 5 adet bireysel sporlar için antrenman salonu, 180 metrekarelik fitness salonu ve 26 araçlık otopark yer alacak.