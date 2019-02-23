Bakan Kasapoğlu, Çorum'da 3 okulun açılışını yaptı

"Eğitim, ülkemizin geleceği demek. Çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu olan gençlerimizin daha donanımlı, geleceğe çok daha güçlü hazırlanmaları demek." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız gençlere çok önem veren bir insan. Gençlerin yarınlara daha güçlü hazırlanmaları için çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. İnşallah bu okullarımız da geleceğin güçlü gençlerinin yetiştirilmesine öncülük yapacaklardır. Okullarımız en önemli mekanlarımız. Bu okullarımızın hayat dolu olmasını çok arzuluyoruz. Spor bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Spor ile eğitimin iç içe olmasını hep arzuluyoruz. Buna yönelik proje ve planlarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yaptığımız ve yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Günlük yaşamın bir parçası olarak spor yapılması lazım. Çocuklarımızın yetenekleri ölçüsünde spor branşlarına yönelmesini istiyoruz. Bu noktada bakanlığımıza ait tüm spor tesislerimizin, eğitim camiamızın her daim hizmetinde olduğunu bilin. Bu okullarımızda sporla ilgili malzeme ihtiyaçları varsa, destek olabiliriz. Sizler için ne yapsak az. Sizlerin çok iyi yetişmesini istiyoruz."

Konuşması sırasında öğrencilere, okulda kütüphane olup olmadığını soran Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin, "Kütüphanemiz var." cevabı üzerine, "O zaman buradaki okulumuzla birlikte diğer 2 okulumuzdaki 3 bin 500 öğrencimizi, tarihi yerinde öğrenmeleri için bakanlık olarak aşama aşama Çanakkale gezisine gönderelim." ifadelerini kullandı.