Bakan Kasapoğlu'dan gençlere müjde! 18-25 yaş aralığındakilere ücretsiz...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "Genç Ne Sever" platformunda gençlerin ilgi alanlarına göre hediyeler verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kültür-sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor seven gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler içinse turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak bu başlıklarda 81 ilde düzenlenen etkinlikler için belirlenen sayıda biletleri çekilişlerle gençlerimize hediye edeceğiz. Her kültürel aktivitenin, seyahat edilen her yeni yerin ve okunan her bir kitabın insana farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz. 'Genç Ne Sever' adresi üzerinden 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimiz arzu ettikleri etkinlik için rahatlıkla başvuru yapabilecekler. Web sitesi yakın zaman önce faaliyete başladı ve şu ana kadar 45 bin gencimiz bu fırsatlardan istifade etti. 'gencnesever.com' bugünkü tanıtımla birlikte daha yoğun ve daha aktif bir süreç içerisine giriyor."

GENÇLER ÜCRETSİZ OLARAK 300'DEN FAZLA MÜZEYİ ZİYARET EDEBİLECEK

18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül'de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler."